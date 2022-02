Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ceea ce el a acuzat ca fiind „declarații agresive din partea țarilor NATO”, informeaza Reuters

- Rusia considera ca si-a indeplinit ”cu succes” toate obiectivele stabilite in prima zi a invaziei Ucranei, unde bombardamente si confruntari armate s-au soldat cu aproape 140 de morti, potrivit autoritatilor ucraiene, relateaza AFP. ”Toate sarcinile grupurilor de militari din Fortele armate ale Federatiei…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Statele Unite au plasat pana la 8.500 de militari in stare de alerta care ar putea fi dislocati in randul trupelor NATO in cadrul crizei ucrainene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, noteaza AFP. "Numarul trupelor pe care secretarul Apararii le-a plasat in stare…

- Mercenari ruși au fost trimiși in estul Ucrainei controlat de separatiști in ultimele saptamani pentru a consolida apararea impotriva forțelor guvernamentale ucrainene, pe masura ce tensiunile dintre Moscova și Occident cresc, au declarat patru surse citate de Reuters , potrivit G4Media.ro.Scenariul…