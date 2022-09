Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. „Administrațiie…

- Centrala ”este complet oprita” dupa ce agentia a deconectat unitatea de alimentare cu numarul 6 de la retea la ora locala 3.41, se arata intr-un comunicat. ”Se desfasoara pregatiri pentru racirea acesteia si pentru transferul spre o stare rece”, mai mentioneaza comunicatul. Kievul a cerut miercuri locuitorilor…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care au parasit Ucraina pentru a veni in Rusia, potrivit Sky News. Decretul, publicat pe un portal guvernamental, arata ca vor fi acordate plați lunare de pensii de 10.000 de ruble (141,14 lire…

- Invazia Rusiei in Ucraina – care se apropie de intrarea in cea de-a șaptea luna – a schimbat definitiv lumea, a afirmat marți ministrul german de externe, Annalena Baerbock, potrivit CNN . Președintele rus Vladimir Putin nu s-a oprit „la acel punct de cotitura final [pe] 23 februarie” și nici nu a raspuns…

- O apropiata a presedintelui Vladimir Putin si presedinta Consiliului Federatiei Ruse, Valentina Matvienko a afirmat, joi, ca Rusia va utiliza armele nucleare exclusiv in cazul unui atac nuclear asupra sa si a afirmat ca Rusia este o „tara civilizata” care stie ca un razboi nuclear semnifica „sfarsitul…