- Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe. Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat…

