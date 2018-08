BREAKING NEWS: Primăria unui oraș mare din România este aproape de FALIMENT! Potrivit sursei citate, la Galati, in prima jumatate a anului, s-a incasat cu aproape 20% mai putin decat prognoza. La inceput, se preconizasera venituri de 285,8 milioane de lei si s-au realizat doar 233,4 milioane de lei, existand un minus de peste 52 milioane lei. De asemenea, municipalitatea a prevazut a prevazut incasari de 129,2 milioane lei din cotele defalcate din impozitul pe venit. Veniturile, pentru acest capitol, sunt insa doar de 75,6 milioane lei. In ceea ce priveste impozitul din taxa pe cladiri pentru persoane fizice, s-au prognozat incasari de 22,6 milioane lei si s-au incasat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Cristache, presedinte PMP Galati, il acuza pe primarul din localitate, PSD-istul Ionut Pucheanu, ca vrea sa cheltuiasca o suma importanta de bani pentru o statuie abandonata de 30 de ani. Primarul din Galati a propus Consiliului Local sa aprobe o hotarare prin care se aloca 196.292…

- "Anul acesta, Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme, de la temperaturi ridicate in primavara care au intepenit rasaritul semintelor si care au generat secatuirea solului de apa, la lipsa acestor precipitatii in intervalul de inceput al productiei si apoi urmat de…

- „In sedinta Consiliului Local din 22 august administrația locala propune schimbarea finantarii proiectului de reabilitare a retelelor de transport si distributie a energiei termice, din fonduri nerambursabile prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, in fonduri proprii ale aradenilor,…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, companie internationala de comunicatii prin cablu, a inregistrat in trimestrul al doilea din 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent o crestere a veniturilor cu 4,3%, la 163,4 milioane lei. UPC Romania, parte a grupului Liberty…

- Dupa masura supraimpozitarii cladirilor monument istoric, a caror fatada are nevoie urgenta de interventii, Primaria trece la pasul al doilea: va inventaria toata cladirile care nu respecta un anumit regim de inaltime convenit sau care ies din aliniamentul stradal si le va impozita suplimentar cu 50%.…

- Schema de ajutor de stat a fost aprobata in 2014, prin Hotarare de Guvern (HG). ”Este un proiect important pentru mediul de afaceri, pentru companiile care vor sa investeasca in Romania. Este o prevedere legala care s-a aplicat incepand cu 2014, ea fiind in HG pe care Guvernul o va avea joi pe ordinea…

- Presa din China dezvaluie suma pe care Dan Petrescu o castiga la Guizhou Hengfeng. Potrivit jurnalistilor chinezi, salariul pe care Dan Petrescu il castiga la noua echipa este de 5 milioane de euro pe an. "Bursucul" are si bonusuri de performanta in cazul in care va salva echipa de la retrogradare,…

- Aneta Stanescu, patroana societatii Metal Eurogrup SRL Iasi, a primit cea mai severa pedeapsa cu detentie, din ultimii ani, pronuntata de justitia ieseana, pentru escrocherii financiare si falsuri in acte. Femeia a fost acuzata ca ar fi prejudiciat statul roman cu peste 12,5 milioane de lei, prin operatiuni…