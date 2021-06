BREAKING NEWS! Președintele Macron a fost pălmuit! VIDEO Potrivit BBC, președintele francez, Emmanuel Macron, a fost plesnit peste fața de un om din mulțime, in timpul unei vizite oficiale. Intr-un videoclip care circula pe rețelele de socializare se poate observa cum liderul din Hexagon se duce spre barbat pentru a-l saluta, in timpul unei vizite oficiale din Drome. Imediat dupa acest moment, barbatul iși ia avant și ii trage o palma sanatoasa lui Macron, dupa care este capturat de oamenii legii din zona. Jandarmii s-au repezit asupra atacatorului, in timp ce oamenii din jur au inceput sa strige, uimiți de momentul incredibil la care au participat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

