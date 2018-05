Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, la finalul dezbaterilor generale privind modificarea Codurilor penale, ca presedintele are dreptul constitutional de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia pe modificarile aduse legilor justitiei, ca se astepta la acest lucru, dar ca modul in…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, miercuri, la Digi24 , dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa trimita pachetul de legi ale Justiției la Curtea Constituționala și sa sesizeze Comisia de la Veneția, ca șeful statului joaca rolul de ”comunicator al…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala a Romaniei pachetul de proiecte de acte normative privind modificarea Legilor justitiei, dar si sa sesizeze Comisia de la Venetia. “In forma in care se prezinta acum, pachetul legislativ de modificare a legilor…

- Klaus Iohannis a anunțat ca a retrimis tot pachetul de legi al comisiei Iordache la Curtea Constituționala și va fi sesizata și Comisia de la Viena in privința lor. Cele trei legi nu sunt inca in conformitate cu Constituția țarii și cu prevederile Europene, ele fiind reintoarse la parlament pentru neconstituționalitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o declaratie de presa in Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Iohannis a anuntat ca transmite legile justitiei inapoi la CCR si sesizeaza Comisia de la Venetia. Presedintele a acuzat PSD ca a “imbrobodit poporul” in campania electorala, dupa care a inceput…

- Legea privind Statutul magistratilor contine prevederi neconstitutionale si se va intoarce in Parlament, insa celelalte doua Legi ale Justitiei, cea privind organizarea judiciara si cea referitoare la organizarea si functionarea CSM, au fost declarate constitutionale. Astfel, CCR a admis sesizarea…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Veneția in cazul Legilor Justiției, in ciuda cererii adresate de Forumul Judecatorilor. Președintele afirma, intr-un raspuns pentru Forumul Judecatorilor, ca, avand in vedere termenele de care dispune pentru promulgarea legilor, de maximum 20 de zile, și de…