BREAKING NEWS: Peste 70 de decese din cauza infectărilor cu COVID-19 și situație critică la ATI Pana sambata, 24 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 205.793 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 147.932 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.761 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 1.009 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Pana sambata, 6.318 persoane diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

