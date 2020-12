BREAKING NEWS: Peste 170 de decese din cauza COVID-19 și situația continuă să fie critică la ATI Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 632.263 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Ministrul Justiției: Am trimis la CSM proiectul de lege pentru desființarea Secției speciale 560.793 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.322 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Jandarmeria avertizeaza ca nu va renunța la amenzi de Revelion Pana astazi, 15.767 persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

