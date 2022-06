Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul David Popovici, in varsta de 17 ani, a castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul la 200 m liber. Popovici, care in semifinale a obtinut…

- Performanța fantastica a talentatului David Popovici! A devenit CAMPION MONDIAL LA DOUA PROBE: 200 M ȘI 100M! Romanul a devenit astazi, la doar 17 ani, campion mondial și in proba de 100 metri liber, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Medalia de aur de astazi este o performanța fantastica…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100. Performanța este istorica pentru țara noastra, dar și pentru inotul mondial: ultima oara cand un sportiv a reușit sa caștige la…

- Cine este David Popovici, primul inotator roman cu aur mondial David Popovici a urcat Romania pe podium la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, cucerind aurul la proba de 200 m liber, cu timpul de 1 minut, 43 de secunde și 21 de sutimi. In aceasta seara concureaza in finala de 100 de metri…

- David Popovici se vede la TVR1! Postul național transmite semifinalele și finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de la Budapesta. David Popovici continua sa uimeasca intreg globul! La doar 17 ani este campion mondial la 200 metri liber, cucerind aurul la Campionatele Mondiale de Natație,…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 metri liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 1 min 43 sec 21/100. David Popovici a participat la campionatul mondial de seniori din postura de junior, el avand doar 17 ani. Popovici…

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…

- La prima sa participare la o ediție de Campionat Mondial de natatie pentru seniori, David Popovici impresioneaza. Duminica, 19 iunie, dimineața, in Duna Arena, in seriile de la 200 m liber, sportivul roman a incheiat cursa cu timpul de 1:45.18 min., ceea ce reprezinta cel mai bun timp din calificari,…