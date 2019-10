Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ar urma sa incheie, luni, acorduri politice cu grupul minoritatilor nationale, PMP, USR, UDMR si ALDE, potrivit unor surse liberale, conform Agerpres.Conform surselor citate, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, Ludovic Orban va incheia acorduri politice…

- Toți se înghesuie sa mearga la guvernare când e bine, dar nu vrea nimeni când e greu, declara la RFI vicepreședintele PNL Florin Cîțu. Liderul senatorilor liberali spune ca ar accepta postul de ministru de Finanțe, daca i se va propune oficial, pentru ca ar fi ”o onoare”…

- "PSD nu voteaza un Guvern propus de PNL. Am ințeles ca in jurul danșilor se coaguleaza acest nou Guvern. Au o majoritate, au demonstrat la moțiunea de cenzura, așteptam sa o demonstreze și la investitura”, a declarat Marcel Ciolacu, marți dupa-amiaza. "Daca nu au cvorum sau nu trece, intram…

- Se contureaza un guvern „in jurul PNL” Dupa ce s-a jucat vreo trei zile cu nervii romanilor, candidatul Iohannis a facut „deindata” dezvaluirea senzaționala așteptata de popor. Sarcina de a prelua „greaua moștenire ” pesedista cade pe umerii plapanzi ai unui liberal de nadejde. Nimeni altul decat Ludovic…

- "Vom purta consultari cu toate formatiunile politice cu care am colaborat atat de bine in asigurarea succesului motiunii de cenzura, dupa un calendar pe care inca nu l-am definitivat, dar care in curand va fi definitivat. (...) Astazi, in Biroul Executiv, am hotarat echipa de negociere, atat echipa…

- Motiunea de cenzura "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!" a fost citita joi in plenul Parlamentului, votul fiind programat in aceasta saptamana. Ludovic Orban mizeaza pe votul mai multor parlamentari decat cei 237 care au semnat documentul. Si liderul ALDE…