BREAKING NEWS! Otopeni intră în CARANTINĂ! Locuitorii din Otopeni au primit de la Ro-Alert mesajul ca localitatea intra in carantina incepand cu aceasta seara, de la ora 22.00, din cauza nivelului foarte ridicat de raspandire a noului coronavirus. Masura este instituita pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, localitațile Berceni și Branești, de langa București vor intra in carantina. In comuna Berceni, incidenta cazurilor de COVID a ajuns la 9,59 la mia de locuitori. Roboții și dronele, viitorul agriculturii. Scade nevoia de sezonieri Astazi a avut loc o sedinta a Comitetului pentru situatii urgente din Ilfov, in care s-a discutat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

