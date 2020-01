Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- In conditiile in care numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus creste apropiindu-se de 8.000 si cel putin 170 de oameni au murit in China, Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca intreaga lume trebuie sa intre in stare de alerta, relateaza CNN.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis, in urma intalnirii de joi de la Geneva, ca este „prea devreme” sa declare stare de urgenta cu privire la noul coronavirus din China, anunța MEDIAFAX.Coronavirsul 2019-nCoV, care a fost descoperit in luna decembrie in China si care a ucis pana…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca va decide joi daca va declara stare de urgența globala în urma izbucnirii unui nou virus asemanator gripei care se raspândește în China, unde pâna acum au murit 17 persoane, precum și în afara tarii, potrivit Reuters,…

- MAE informeaza romanii care merg in Congo ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) menține stare de urgența din cauza epidemiei Ebola. Nu au fost inca inchise frontierele, insa orice persoana cu Ebola sau expusa la virus nu ar trebui sa calatoreasca timp de 21 de zile de la ultima expunere.„Ministerul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va prezenta in aceasta seara un nou raport privind epidemia de rujeola. Aceasta boala a revenit in forta in ultimii ani pe fondul reticentei la vaccinare. O situatie dramatica este in Samoa.

- Autoritatea pentru Controlul Poluarii Mediului a interzis activitatile industriale si activitatile din domeniul constructiilor pana la data de 5 noiembrie. Totodata, ministrul sef din New Delhi, Arvind Kejriwal, a dispus inchiderea scolilor pana marti. Responsabilul a precizat ca fermierii din statele…