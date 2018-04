Stiri pe aceeasi tema

- Opt militari romani au fost raniti luni, 30 aprilie 2018, in Afganistan, dupa ce au fost prinsi intr-un atac cu masina capcana, anunta prin intermediul unui comunicat de presa Ministerul Apararii Nationale (MApN). Cei opt militari fac parte din Batalionului 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor",…

- Unsprezece copii au fost ucisi intr un atentat sinucigas cu masina capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al politiei, citat de agentia germana de presa DPA, informeaza Agerpres.ro. Aceeasi sursa precizeaza ca printre…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, vor participa joi, incepand cu ora 11,00, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts", care va avea loc in Piata Unirii din Focsani, informeaza MApN.…