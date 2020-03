BREAKING NEWS: OMS declară pandemie de coronavirus Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus. Cele mai noi cazuri de Covid-19 din SUA au fost depistate in Florida si Michigan, iar numarul total a depasit o mie. In total, 38 de state americane au pacienti testati pozitiv. Statul Washington este cel mai afectat, cu aproximativ 280, urmat de California si New York, cu peste 170. Dupa California, Massachusetts si Michigan au declarat stare de urgenta noaptea trecuta. Ministrul Sanatatii din Panama a anuntat primul deces din cauza Covid-19. In tara din America Centrala au mai fost inregistrate sapte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

