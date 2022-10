Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit marți dimineața, 18 octombrie, pentru stingerea unui incendiu produs in Pasajul Unirii, a informat ISU București-Ilfov.„Arde un autoturism, cu degajari mari de fum. Nu sunt victime pana in acest moment”, a transmis ISU.Foto: Facebook / Claudiu IonutTraficul rutier este complet…

- Un taximetrist a suferit un atac cerebral vascular in timp ce ghida mașina. In rezultat, acesta s-a tamponat cu un alt vehicul, apoi a fost proiectat cu mașina doi piloni electrici, transmite Echipa.md . Automobilistul a decedat la cateva ore dupa ce a fost internat in spital. Totul, s-a petrecut in…

- Un incendiu violent a izbucnit duminica seara in Capitala.Flacarile au cuprins patru case din Sectorul 5.Incendiul a izbucnit pe strada Frt. Ilie Gurita, informeaza ISU București-Ilfov.Exista posibilitatea de extindere a incendiului.Potrivit primelor informații, nu au fost raportate victime.Pompierii…

- Pompierii acționeaza cu 8 autospeciale de stingere, 3 autoscari. Incendiul se manifesta cu mari degajari de fum.Potrivit primelor informații, nu exista persoane ranite. Aproximativ 70 de metri patrați au fost afectați pana in prezent.