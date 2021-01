2731 de cazuri noi de COVID au fost depistate in ultimele 24 de ore din 32.000 de teste. Au fost raportate 91 de decese, iar 996 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.665 de teste RT-PCR (14.729 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.936 la cerere) și 6.147 de teste rapide antigenice. Dimineața CUMPLITA la BALȘ! Au murit oameni in INCENDIU Buletinul de presa: Pana astazi, 29 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 724.250 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 669.175 de pacienți…