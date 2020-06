BREAKING NEWS! Numărul de infectări scade sub 300. Cel al deceselor sare de 20 Pana astazi, 28 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.814 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.612 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 27.06.2020 (10:00) – 28.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 23 decese (14 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bistrița-Nasaud, Botoșani, Cluj, București, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea. Dintre acestea, 3 decese… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța, duminica, 23 de decese și 291 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore, din 7.291 de teste prelucrate. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana duminica, in Romania, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, duminica, 28 iunie, ca au fost inregistrate 291 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul total al bolnavilor a ajuns la 26.313. Pe de alta parte, numarul de decese inregistrat in ultimele 24 de ore este 23 – cel mai mare numar din…

- In cursul dimineții de astazi, 28 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 23 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1612. In intervalul 27.06.2020 (10:00) – 28.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 23 decese (14 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.814 au fost declarate vindecate și externate. Pâna astazi, 1.612 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 27.06.2020 (10:00) – 28.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 23 decese (14 barbați…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta ca in ultimele 24 de ore au mai murit in Romania 23 de persoane (14 barbati si 9 femei) din cauza noului coronavirus. Pacientii erau internati in spitale din Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Bucuresti, Mures, Prahova, Sibiu, Suceava si Vrancea. Dintre acestea,…

- BULETIN DE PRESA 21 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.911 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.512 persoane…

- BUCUREȘTI, 19 iun - Sputnik, Marius Holdean. Numarul deceselor persoanelor diagnosticate cu infecția COVID-19 se ridica la 1.484 persoane, informeaza buletinul oficial de astazi al GCS. © Photo : Organizatia Mondiala a SanatatiiReprezentant OMS: Doar purtand masca nu suntem protejați de COVID-19…

- Romania a ajuns duminica la 1.094 de decese provocate de COVID-19, potrivit datelor oficiale. Numarul cazurilor de infecție confirmate este de 16.704.Grupul de Comunicare Strategica va comunica azi, duminica, la ora 13.00, noua situația la zi a cazurilor de infecții inregistrate in Romania și in lume.…