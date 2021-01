Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina a Covid-19 din Marea Britanie ar fi ajuns și in Romania. O persoana infectata cu noua tulpina a Covid-19 din Marea Britanie a fost internata la Matei Balș, au declarat pentru Aleph News reprezentanții institutului. Pe de alta parte, Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant de la Matei…

- Noua tulpina a coronavirusului descoperita recent in Marea Britanie se raspandeste mai rapid, a anuntat medicul sef pentru Anglia Chris Whitty, anunța news.ro. ”Asa cum s-a anuntat inca de luni, Regatul Unit a indentificat o noua varianta a Covid-19 prin monitorizarea genomica de catre Serviciul…