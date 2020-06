Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul unic al dreptei, Nicusor Dan, anunta ca depune luni plangere penala impotriva primarului sectorului 5, Daniel Florea, impotriva directorului Politiei Locale a acestui sector si a sefului firmei de salubritate care asigura servicii de curatenie in Sectorul 5, dupa ce conferinta de presa…

- USR Sector 5 a depus la DNA o plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru abuz in serviciu si impiedicarea exercitarii drepturilor electorale, dupa scandalul de la conferința de presa a lui Nicușor...

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a explicat la Digi24 ce s-a intamplat in timpul conferinței de presa organizate de Nicusor Dan, canidatul PNL și USR la Primaria Capitalei, in Prelungirea Ghencea. "M-am pus la dispoziția partenerului de dialog care aducea in discuție anumite acuzații vis-a-vis…

- Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei a avut reacție virulenta dupa scandalul cu Nicușor Dan, candidatul USR-PNL la Primaria București. Badulescu a spus intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca a fost amenințat de bodyguard-ul și va depune plangere penala dupa acest incident.„Nu am nicio replica.…