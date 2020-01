Stiri pe aceeasi tema

- Persoana care a postat online imaginile video cu momentul în care avionul ucrainean de pasageri este lovit de racheta iraniana, saptamâna trecuta, a fost luat în custodia Garzilor Revoluționare iraniene, relateaza agenția de știri semi-oficiala Fars, citata de Reuters. Iranul a…

- Cel care opera racheta care a doborât Boeing-ul ucrainean miercuri, la Teheran, a deschis focul fara a putea obține confirmarea unui ordin de tragere din cauza unui „bruiaj” de telecomunicații, a afirmat sâmbata un general iranian, potrivit AFP.Soldatul iranian a confundat…

- “Newsweek”, citand oficiali americani și irakieni, susține ca exista serioase suspiciuni legate de o posibila doborare accidentala la Teheran a avionului ucrainean cu 176 persoane la bord de catre militari iranieni. Avionul Boeing 737–800 a fost doborat de o racheta antiaeriana Tor-M1 (Gauntlet, conform…

- O filmare video verificata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean in momentul in care se afla deasupra orasul Parand, in apropiere de aeroportul din Teheran, zona din care aeronava nu a mai transmis semnal, inainte sa se prabuseasca, miercuri. O mica explozie…

