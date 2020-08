BREAKING NEWS Ne-a explodat iar coronavirusul Un nou record al infecțiilor cu coronavirus in Romania miercuri: 1.415 cazuri noi de COVID-19 au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, din 22.607 de teste prelucrate. Totodata, au murit alți 43 de romani din cauza COVID-19, in timp ce la Terapie Intensiva sunt 485 de pacienți. Comunicatul integral al autoritaților: Pana astazi, 12 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 65.177 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 31.048 pacienți au fost declarați vindecați și 7.026 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

