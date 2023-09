Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a emis, duminica noapte, un mesaj RO-Alert care viza nordul județului Tulcea și municipiul Galați. Populația a fost prevenita in legatura cu ”posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian”.

- In aceasta seara, locuitorii din zona de nord a județului Tulcea și zona de frontiera din municipiul Galați, respectiv plaja Cotul Pisicii catre Vama Giurgiulești, au primit un mesaj RO-Alert. Cetațenii au fost avertizati ca "exista posibilitatea caderii unor obiecte" din spațiul aerian.

- Miercuri dimineața, autoritațile din județul Tulcea au emis un important mesaj RO-Alert, avertizand populația din mai multe localitați cu privire la posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul solicita cetațenilor sa ramana calmi și sa se adaposteasca in locuri sigure. Pentru cat…

- A fost emis mesaj RO-Alert pentru mai multe localitati din judetul Tulcea. Oamenii au fost anunțați ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetul Tulcea, anuntand ca exista posibilitatea caderii…

- In acest moment nu se confirma aceasta informație, spune premierul Marcel Ciolacu despre informația lansata de oficiali ucraineni conform careia pe teritorul Romaniei au cazut si au explodat drone rusești. „In acest moment nu se confirma aceasta informație. Eu am informațiile de la ministrul Apararii.…

- In urma cu puțin timp, autoritațile buzoiene au emis un mesaj RO-ALERT privind averse torențiale, vijelie puternica, descarcari electrice și grindina: „Avertizare meteo de averse torentiale care vor acumula peste 25-30 I/ mp,vijelie puternica, cu rafale de 70 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina.…

- Ploile și vijeliile fac prapad in Romania. Doua coduri, galben și portocaliu, au fost emise in aceasta dimineața de specialiștii Administrației de Meteorologie, iar acum meteorologii au facut o avertizare meteo de ultima ora. A intrat in vigoare un cod roșu de ploi și vijelii care pot atinge chiar și…

- Avertizare meteo de vreme severa imediata! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis in urma cu puțin timp o avertizare meteo de vreme severa imediata pentru judete din vestul tarii, acolo unde sunt anuntate furtuni puternice si ploi torentiale.