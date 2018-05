“Romania are nevoie de digitalizare, e clar pentru toata lumea. Stam bine la o serie de indicatori, dar mai avem de lucru mai ales in privinta accesului cetatenilor la serviciile online. Avem cateva instrumente pe care, din pacate, nu le folosim, si anume www.ghiseul.ro si punctul unic de acces. Sper ca finalizarea strategiei nationale pentru 5G sa ne ajute in eforturile de crestere a gradului de digitalizare a accesului”, a spus Cojocaru. De asemenea, ministrul a amintit si faptul ca Guvernul a aprobat, la inceputul lunii aprilie, proiectul de lege, initiat de Ministerul Comunicatiilor, ce…