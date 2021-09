Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat luni, la Antena 3, ca a vorbit cu premierul Florin Cițu dupa discuția pe care șeful Guvernului a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și concluzia este ca Florin Cițu ramane premier. „Nu se pune problema decat sa mergem inainte. E o relatie…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu, care a avut loc, luni, la Palatul Cotroceni, s-a incheiat dupa aproape o ora de discutii. Potrivit unor surse politice, președintele Iohannis i-a spus premierului Florin Cițu ca il susține in formula guvernamentala actuala. Totodata,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…

- Florin Cițu a postat, duminica, pe Facebook, trei fotografii in care apare alaturi de președintele Klaus Iohannis, la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei.A fost prima intalnire publica a celor doi de la declanșarea scandalului privind reținerea lui Florin Cițu in SUA, acum 20 de ani,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara urgent demisia lui Florin Cițu, intrucat „#RomaniaNormala nu poate fi construita cu un premier penal”. „Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica și la o retragere a premierului Florin Cițu, solicit…

- Intalnirea presedintelui are loc de la ora 16.00, la Palatul Cotroceni si este ultima din seria consultarilor anuntate de Administratia Prezidentiala.Seful statului se intalneste cu partenerii de dialog social din zona educatiei si cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale.Intalnirile vizeaza,…