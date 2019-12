Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat luni ca a primit din partea conducerii partidului sustinerea pentru angajarea raspunderii in cazul legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020, adaugand ca data cea mai buna pentru sedinta de plen a Parlamentului este…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca a primit din partea conducerii partidului sustinerea pentru angajarea raspunderii in cazul legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020. "Am avut o discutie in care am intrebat daca exista sprijin politic, in cazul in care vom…

- Guvernul isi va angaja raspunderea asupra legii bugetului de stat, legii asigurarilor sociale pe anul 2020 si asupra modificarii OUG 114, potrivit unei decizii luate in Biroul Executiv al PNL, au declarat luni, pentru AGERPRES, surse liberale. Sursele citate au precizat ca, "in principiu",…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca este vitala adoptarea legii bugetului de stat pana pe 31 decembrie, el precizand ca, daca se va constata pericol de tergiversare, exista si varianta de a decide angajarea raspunderii pe acest proiect. „Pentru noi este vitala realizarea acestui obiectiv – si anume…

- Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Documentul prevede 44,1 miliarde de lei venituri si 51,5 miliarde de lei cheltuieli. Deficitul depaseste 7 miliarde de lei. Bugetul este construit pe o crestere economica de 3,8%, o inflatie medie anuala de 5,7%, o majorare a exporturilor…

- Fostul ministru al Finantelor Nantalia Gavrilita critica proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020, elaborat de Guvernul condus de Ion Chicu. Intr-o postare pe Facebook, Gavrilita scrie ca a vazut doar cifrele aparute in presa si in baza acestora a facut cateva concluzii.

- Guvernul Serbiei a adoptat un proiect de buget pentru 2020 care prevede un deficit de 0,3% din Produsul Intern Brut, in ideea de a-si onora angajamentele asumate fata de Fondul Monetar International, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Proiectul de buget pentru 2020 se bazeaza pe o crestere…

- Ieri, ministru Teodorovici a lasat-o mai moale. Prea multe rude de politicieni au datorii la Stat, datorii de ordin financiar. Datoriile de ordin moral nici nu intra in discutie. Deci, conform Realitatea TV, Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, amana proiectul cu inchisoarea datornicilor. „Ma opresc…