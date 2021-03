Procurorii s-au autosesizat dupa ce un fost angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgența, din secția de Terapie Intensiva, a povestit, sub protecția anonimatului, ca in ATI au fost omorați oameni in stare grava, cu COVID-19, și ca el insuși a ucis. Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Ion Veștemean, a declarat, luni, pentru Mediafa, ca a fost inregistrat un dosar penal pentru omor in cazul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu. „Deocamdata ne-am sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunii de omor. Se fac cercetari in rem”, a spus Veștemean. Procurorul…