Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 5 - Marian Vanghelie a ajuns, joi, la Direcția Naționala Anticorupție, dupa ce procurorii anticorupție au facut percheziții la domiciliul sau. Intr-o scurta declarație data la sosirea la DNA, fostul edil s-a declarat nevinovat.Ancheta privește afacerile facute cu primaria…

- Cinci persoane au fost retinute miercuri, 12 ianuarie, in urma celor 25 de perchezitii efectuate in Neamt si Iasi de politistii Directiei Generale Anticoruptie, in cadrul unui dosar privind infractiuni de fals si coruptie in legatura cu obtinerea in mod ilegal a unor certificate care sa ateste vaccinarea…

- Doua persoane au fost reținute pentru 72 de ore in urma perchezițiilor desfașurata astazi la Durlești. Este vorba despre Vasile Costiuc și Veaceslav Nedelea. CNA și procurorii anticorupție au desfașurat percheziții in dosarul primariei Durlești privind instrainarea frauduloasa a terenurilor, noteaza…

- Prezenta aseara la Bistrițeanul Live, Ancuța Circu a precizat ca dupa ce se va termina procesul de proxenetism, in care are calitatea de inculpat, ii va chema ea in judecata pe procurori și le va cere daune morale. Ancuța Circu a explicat, la Bistrițeanul Live, cum a ajuns in dosarul de proxenetism,…

- Interlopul Costi Litrașu și violatorul in serie Iulian Fentzel au pierdut definitiv procesul in care susțineau ca ar fi fost supuși unor rele tratamente de angajații penitenciarului și de jandarmi, cu toate ca in prima instanța caștigasera.

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au luat o decizie in dosarul corupției la eliberarea certificatelor de vaccinare. Astfel, pe numele unui intermediar a fost emis mandat de arestare pe un termen de 20 de zile, iar ceilalți doi se vor afla control judiciar.

- Procurorii au desfașurat astazi percheziții, de comun cu ofițerii SIS, in dosarul schemei de contrabanda cu 179 de cutii de țigari „Ashima”, deconspirata in iulie curent. Din cele 6 persoane reținute astazi, trei ar fi fost implicați direct in schema de contrabanda, iar alții trei sunt angajați ai Inspectoratului…

- Un consilier general din partea PMP a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind acuzat de trafic de influenta. De asemenea, un consilier local din Sectorul 2, tot de la PMP, a fost retinut fiind acuzat de instigare la trafic de influenta si luare…