Stiri pe aceeasi tema

- Toata conducerea PNL se izoleaza la domiciliu dupa ce un senator liberal a fost diagnosticat cu COVID-19. Ludovic Orban a anunțat ca el se va izola 14 zile la Vila Lac 1 și ca l-a informat și pe președintele Iohannis. Este vorba despre senatorul PNL Vergil Chițac. Anunțul a fost facut de premierul…

- Președintele PNL a declarat ca senatorul Vergil Chițat, diagnosticat cu coronavirus, a intrat in contact cu conducerea PNL și și cu membrii PNL Național.”Ma voi izola la Vila Lac, de unde vom exercita toate atribuțiile” a spus acesta. Declarații Orban: Toți membrii Biroului Politic Național se vor izola…

- Ministerul Sanatatii si Primaria Sectorului 1 vor implementa un sistem pentru monitorizarea medicala a persoanelor suspecte de coronavirus, a anunțat, marți, ministrul Sanatații, Victor Costache, anunța MEDIAFAX.Victor Costache a anuntat implementarea unui sistem pentru monitorizarea medicala…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a decis, vineri, demiterea directorului Directiei de Sanatate Publica Gorj, Ivanov Carmen, in cadrul videoconferintei organizate cu reprezentantii directiilor de sanatate publica din teritoriu. Carmen Ivanov este acuzata ca nu a luat toate masurile necesare si a…

- In cadrul sedintei de Guvern, Ludovic Orban a precizat ca vrea sa ia masuri pentru a plafona preturile echipamentelor medicale de protectie pentru populatie, in contextul epidemiei de coronavirus izbucnite la nivel mondial. "Am vorbit cu presedintele Consiliului Concurentei daca este necesar,…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat luni seara, dupa Comitetul de urgența care a avut loc la sediul ministerului Afacerilor Interne, ca in Romania nu exista, in acest moment, niciun caz confirmat de coronavirus.

- Ministrul Sanatații, Victor Costache a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca Institutul Matei Balș va avea un rezultat in cazul asistentului venit din Germania, suspectat de infecție cu coronavirus, la ora 21.00, anunța MEDIAFAX.„Vom avea cred un rezultat de la Matei Balș in seara…