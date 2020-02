Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a susținut o scurta declarație de presa inaintea votului moțiunii de cenzura. Premierul susține ca Guvernul este pregatit pentru orice varianta. Ludovic Orban a spus deasemenea,...

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat marți la Antena 3, ca alegerile anticipate vor arunca Romania in haos pentru patru luni."Deschiderea catre anticipate este un lucru care va duce, pe scurt, Romania in haos aproximativ patru luni de zile. Constituția Romaniei așa a fost gandita…

- Liderul PRO Romania spune ca Executivul trebuie "pedepsit" pentru modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta in domeniul sanatatii."Asa cum am spus: un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie este un Guvern care trebuie pedepsit; in Parlament si la vot de…

- Liderul PRO Romania critica dur modul in care ministrul Sanatații, Victor Costache, a vorbit despre autism, susținand ca micuții din Romania se imbolnavesc de aceasta boala din cauza ca parinții lor pleaca in strainatate."1. Ministrul Sanatatii din Romania NU stie ce inseamna “autism” ( TSA…

- Ludovic Orban a infirmat ca va candida, din partea PNL, la Primaria București, așa cum au titrat digi24.ro și g4media.ro. Premierul acuza cele doua site-uri de fake-news. Liderul PNL a participat, alaturi de Marcel Ciolacu, la inscaunarea noului Arhiepiscop-Mitropolit Romano-Catolic de București.”In…

- Guvernul va continua sa finanteze Programele Rabla si Rabla Plus, care ar putea fi reluate in martie Guvernul va continua sa finanteze Programele Rabla si Rabla Plus, care vor fi reluate, probabil, din luna martie, a declarat luni seara premierul Ludovic Orban. "Vor fi finanţate. Aici este clar…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…

- Ludovic Orban considera ca este utila reexaminarea sistemului constituțional și legislativ, când va exista momentul politic oportun. Ceea ce toți am trait în ultimii câțiva ani ne-a demonstrat ca valorile constituționale au nevoie sa fie permanent vegheate, pentru ca derapaje de la…