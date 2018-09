BREAKING NEWS: Liviu Dragnea, audiat la Parchetul General

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat vineri seara la Parchetul General, fiind citat in calitate de martor, in legatura cu declaratiile facute la Antena 3 potrivit carora protestul din 10 august ar fi fost finantat din surse externe. Acesta a declarat la finalul audierilor ca nu a prezentat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat vineri seara la Parchetul General, fiind citat in calitate de martor, in legatura cu declaratiile facute la Antena 3 potrivit carora protestul din 10 august ar fi fost finantat din surse externe. Acesta a declarat la finalul audierilor ca nu a prezentat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, dupa audierea de la Parchetul General, ca a fost chemat in calitate de martor ... The post Liviu Dragnea, dupa audierea din dosarul mitingului din 10 august: Am fost audiat ca martor in legatura cu declaratiile privind tentativa de lovitura de stat/…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, dupa audierea de la Parchetul General, ca a fost chemat in calitate de martor in dosarul violentelor din 10 august, dupa ce a spus ca a avut loc o tentativa de lovitura de stat.

- Liviu Dragnea s-a prezentat vineri seara la Parchetul General pentru a fi audiat de catre procurori. La intrarea in institutie, acesta a spus ca a fost chemat in calitate de martor. Liviu Dragnea, a declarat, dupa audierea de la Parchetul General, ca a fost chemat in calitate de martor in dosarul violentelor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, vineri seara, la Parchetul General. El a spus ca a fost chemat in calitate de martor si ca spera sa fie vorba despre dosarul privind violentele din 10 august din Piata Victoriei. Liviu Dragnea a ajuns la Parchetul General dupa ora 18.00, relateaza News.ro. El le-a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara la Antena 3 ca institutiile statului n-au gresti cu nimic cand au intervenit in forta in Piata Victoriei in 10 august, avand suficiente elemente “ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat”. Dragnea a mai spus ca este convins ca saptamana…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara la Antena 3 ca institutiile statului n-au gresti cu nimic cand au intervenit in forta in Piata Victoriei in 10 august, avand suficiente elemente „ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat”. Dragnea a mai spus ca este convins ca saptamana…