- Instanta suprema a pronuntat, joi, solutia in dosarul DGASPC in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de fapte de coruptie alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana. Deciziile nu sunt definitive.

- Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, a fost condamnata de Inalta Curte la 3 ani, 7 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare in dosarul in care este judecat si liderul PSD, Liviu Dragnea. Decizia nu este definitiva. Alte condamnari in dosar: Rodica Milos, fost…

- Judecatorii anunta acum concluzia la care au ajuns in procesul angajarilor fictive. - Fosta directoare a DGASPC Teleorman, Alesu Floarea, 3 ani si 7 luni de inchisoare cu executare - Fostul director executiv al DGASPC Teleorman, Milos Rodica, 3 ani de inchisoare cu suspendare - Fostul director executiv-adjunct…