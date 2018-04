Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat "lovituri de precizie" asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite DPA, citata de Agerpres.

- Loviturile occidentale din zorii zilei de sambata au vizat baze militare si centre de cercetare stiintifica din Damasc si imprejurimile capitalei, in cadrul operatiunii declansate de SUA, Marea Britanie si Franta, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP.…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat "lovituri de precizie" asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite dpa. AFP transmite ca puternice explozii s-au auzit in capitala Damasc. AGERPRES/ (AS - autor:…

- Președintele american, Donald Trump, avertizeaza ca o decizie privind Siria va fi luata "cat de curand", in timp ce ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca "nu poate exclude" posibilitatea unui razboi intre Rusia și SUA. Cum se poziționeaza liderii occidentali fața de atacul chimic din…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si inteligente! Nu ar trebui sa fiti parteneri cu un Animal care isi omoara poporul cu gaz si se bucura de asta!", a transmis miercuri Donald Trump, intr-un mesaj postat…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…