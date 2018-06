Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii vor organiza la finalul lunii iunie un miting de sustinere a presedintelui Klaus Iohannis, la care se vor alatura si cei din USR, a anuntat, vineri, prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, conform Agerpres.

- Banii castigati de presedintele Klaus Iohannis odata cu premiul ”Franz Josef Straus” care i-a fost decerat saptamana trecuta de Fundatia Hanns Seidel au intrat in contul Fundatiei ”Un copil o speranta” (UCOS) din Sibiu care ofera servicii sociale pentru copiii cu autism, cu sindrom Down sau boli…

- Ministerul Mediului a anuntat vineri ca a solicitat Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) situatia la zi a acordurilor de mediu pentru proiectele de infrastructura rutiera, informeaza news.ro.Ministerul a publicat lista la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat dur…

- Klaus Iohannis a declarat, joi,ca vizita in Israel a premierului si a presedintelui Camerei Deputatilor s-a facut in secret, mentionand ca Viorica Dancila nu a avut mandat pentru intalnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii". Klaus…

- Klaus Iohannis a declarat, joi,ca vizita in Israel a premierului si a presedintelui Camerei Deputatilor s-a facut in secret, mentionand ca Viorica Dancila nu a avut mandat pentru intalnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii".

- Abordat de jurnaliști cu privire la speculațiile care au aparut in presa care spun ca președintele Klaus Iohannis ar putea prelua funcția de presedinte al Consiliului Europei, șeful statului lamurește lucrurile.

- In fiecare duminica petrecuta in Sibiu, președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, participa la slujba de la Biserica „Sfanta Treime” din Sibiu. Ziua de Paști nu reprezinta o excepție in acest sens. Cuplul prezidențial participase, in ura cu o saptamana la procesiunea de celebrare a Paștelui catolic.

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna spune, comentand scrisoarea Forumului Judecatorilor din Romania, care ii cere lui Klaus Iohannis sa retimita Parlamentului legile Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la venetia, ca „ne-ar mai putea salva“ numerele mari, vocile care nu tac si un presedinte…