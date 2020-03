BREAKING NEWS: Klaus Iohannis semnează luni decretul referitor la starea de urgenţă STARE DE URGENTA in Romania. Autoritatile au precizat ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret, contrasemnat de primul-ministru si publicat de indata in Monitorul Oficial al Romaniei, in 5 zile de la decretare trebuind solicitata incuviintarea Parlamentului. Starea de urgenta se poate institui pe o perioada de cel mult 30 de zile, dar presedintele, cu incuviintarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

