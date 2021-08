Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dispus luni, 16 august 2021, implicarea de urgența a Forțelor Aeriene Romane pentru evacuarea de pe Aeroportul din Kabul a cetațenilor romani aflați inca pe teritoriul statului afgan. Potrivit Administrației Prezidențiale, aceasta decizie a fost luata…

- Florin Cîțu a ținut sa posteze, duminica, pe Facebook, trei fotografii în care apare alaturi de președintele Klaus Iohannis, la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei, fiind prima întâlnire publica a celor doi de la declanșarea scandalului privind reținerea lui Cîțu…

- Premierul Forin Citu a declarat, sambata, referitor la scandalul privind informatiile conform carora a facut inchisoare in urma cu 20 de ani pentru ca a condus in stare de ebrietate, ca nu s-a gindit sa aduca in discutie cu presedintele Iohannis acel moment, insa a discutat cu seful statului in urma…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”, informeaza Mediafax. Alexandru Muraru este cunoscut…

- "Din criza ieșirea nu se face prin austeritate, ci prin investitții, in urma cu 10 ani s-a incerat prin austeriate, iar rezulatul nu a fost bun. De data aceasta, nu se vor aplica politici de austeriate, vad ca inclusiv acum, in Parlament, sunt unii care cer sa mergem spre soluții de austeriate. FALS,…

- Președintele SUA, Joe Biden, ar putea VIZITA Romania. Klaus Iohannis: „L-am invitat și a fost perfect de acord” Joe Biden s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, și cu președintele Romaniei. Klaus Iohannis a anunțat ca l-a invitat pe cel mai puternic lider al lumii sa viziteze…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitul NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, afirma un oficial de la Washington citat de postul CNN. Casa Alba anunta ca Biden s-a intalnit luni cu premierul eston Kaja Kallas, presedintele…

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, a explicat intr-o conferința de presa strategia propusa pentru accelerarea numarului de persoane imunizate, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a fixat un obiectiv de 5 milioane de vaccinați pana la 1 iunie.Principalele declarații…