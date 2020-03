Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a publicat pe pagina sa de Facebook discursul pe care l-ar fi ținut azi in fața colegilor parlamentari cu prilejul votului pentru investitura Guvernul Orban 3. El susține ca responsabil pentru situația de haos politic dublata de criza generata de Coronavirus se face…

- Parlamentul se va reuni astazi, in sedinta, pentru a se pronunta asupra investirii noului Guvern Orban. Cabinetul Orban instalat in noiembrie anul trecut a fost demis pe 5 februarie, dupa ce Parlamentul a adoptat motiunea de cenzura intitulata „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti”,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Se intampla ceva de necrezut. Pana ieri, de neimaginat. In batalia politica din Parlamentul Romaniei, in mod normal cat se poate de fireasca, partidele au ajuns sa susțina interesul adversarilor. Iar adversarii lucreaza impotriva propriilor interese. Logica fireasca a lucrurilor…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea de a-l desemna premier pe Remus Pricopie. "In urma votului de ieri din Parlament, dupa ce motiunea de cenzura a trecut cu 269 de voturi…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, inainte de consultarile cu șeful statului ca PSD și PRO Romania il susțin pe Remus Pricopie ca nou prim-ministru și ca dețin cel mai mare numar de parlamentari, incat propunerea lor sa fie acceptata pentru formarea unui nou Guvern."Avem o propunere de prim-ministru,…

- Fostul premier Viorica Dancila a subliniat ca spera ca președintele Klaus Iohannis sa respecte Constituția și ca șeful statului va lua act de noua majoritate, desemnand un premier in baza acesteia.„Guvernul Dancila a cazut cu o diferența de 5 voturi cu 238, și cum a cazut Guvernul Orban? Și…

- Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti”, initiata de PSD, a fost adoptata, miercuri, de Parlament. Au fost prezenti 423 de parlamentari, fiind exprimate 400 de voturi. Dintre acestea, s-au inregistrat 261 de voturi „pentru” motiunea de cenzura si 139…

- *** Transmisie in direct - Administratia Prezidentiala Parlamentul s-a reunit, sambata, in sedinta solemna in care presedintele Klaus Iohannis depune juramantul pentru al doilea mandat in fruntea statului. Sedinta a inceput cu intonarea Imnului national. Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor/Facebook.com…