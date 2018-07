Premierul Viorica Dancila a fost informata oficial ca președintele Klaus Iohannis va participa la ședința de guvern, care ar urma sa inceapa la ora 14, mai precizeaza sursa citata. Premierul a ajuns deja la Palatul Victoria.

Klaus Iohannis a mai condus o sedinta de Guvern in ianuarie 2017, in mandatul timpul mandatului premierului Sorin Grindeanu. Atunci, seful statului a mers la Palatul Victoria fara sa-l anunte pe premier, dupa ce in presa au aparut informatii ca ministrii se pregatesc sa adopte o ordonanta de urgenta pentru gratiere. Si o alta care ar face schimbari in Codul Penal.