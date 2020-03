Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare recenta pe Facebook, Ioan Lazar presedintele ALDE Alba administreaza o corectie binemeritata politrucilor care interpreteaza Constitutia dupa cum le dicteaza interesul!9https://www.facebook.com/IoanLazarAlba/photos/a.2590214254589584/2590214004589609/?type=3&theater0) Ce blestem pe țara…

- Desemnarea lui Florin Citu ca premier, pentru a forma un Guvern care sa fie votat in Parlament a provocat reactii dure din partea PSD, de la ironii la amenintari cu suspendarea din functie a presedintelui. Dincolo de declaratiile oficiale, motivarea deciziei presedintelui Klaus Iohannis are legatura…

- "Decizia CCR nu e surprinzatoare si, indiferent daca poate fi sau nu pentru unii surprinzatoare, ceea ce este de facut acum nu mai este de comentat in privinta ei, ci respectarea deciziei CCR de catre presedinte. Si presedintele are de facut aici un lucru foarte rapid, nu sa stea foarte mult pe ganduri,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a evitat sa dea un raspuns la intrebarea daca parlamentarii PNL vor vota orice propunere de prim-ministru pe care o va face președintele Klaus Iohannis in contextul deciziei CCR. Orban a adaugat insa ca, indiferent de situație, liberalii vor veni la munca.Citește…

- Curtea Constituționala a admis luni sesizarea conflictului intre președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a lui Ludovic Orban in funcția de premier, au precizat surse de la Curte, pentru STIRIPESURSE.RO. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi.Sesizarea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat oficial miercuri seara, dupa CEX, ca formațiunea va boicota învestirea Guvernului Orban II programata pe 24 februarie prin neprezentarea parlamentarilor PSD la ședința.”Luni vom fi la grupurile parlamentare, nu vom participa la…

- Audierea miniștrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, incep luni și se vor intinde pe parcursul a trei zile, respectiv pana miercuri. Votul in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa fie dat pe 24 februarie, ora 16.00, potrivit calendarului stabilit de Legislativ.Lista…

- PNL se reuneste, astazi, in sedinta Biroului Executiv, pentru a valida componenta Guvernului Orban 2, cu care premierul propus va merge in fata Parlamentului, pentru un vot de in vestitura. Potrivit unor surse din PNL, Ludovic Orban va merge pentru a doua oara in fata parlamentarilor cu aceeasi componenta…