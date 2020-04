Presedintele Klaus Iohannis a declarat saptamana trecuta, dupa intalnirea cu premierul si cu mai multi ministri, ca va fi necesara prelungirea starii de urgenta cu inca o luna, iar decretul va fi emis la inceputul acestei saptamani.

” Sunt lucruri care se misca, insa, tragand linie, am ajuns la concluzia ca va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta. Am solicitat Guvernului sa vina cu propuneri. La inceputul saptamanii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenta cu inca o luna de zile. Acest lucru este necesar pentru a tine epidemia sub control”, a afirmat Iohannis.