BREAKING NEWS: Klaus Iohannis, aşteptat marţi să prelungească starea de urgenţă Presedintele Klaus Iohannis ar putea sa emita marti decretul de prelungire a starii de urgenta cu inca 30 de zile.Pe 6 aprilie, seful statului a anuntat ca "va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta".



"Tragand linie si adunand, am ajuns la concluzia ca va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta. In acest fel, am solicitat Guvernului sa vina cu propuneri pentru a fi incluse in acest decret. In cursul acestei saptamani vom elabora textul decretului si la inceputul saptamanii viitoare voi emite un nou decret care va prelungi starea de urgenta cu inca o luna de zile", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor, joi, sa-i prezinte propunerile finale de masuri aferente domeniului pe care-l coordoneaza in vederea inaintarii acestora sefului statului pentru a fi introduse in noul decret prin care se va prelungi starea de urgenta, informeaza AGERPRES . “Le solicit…

- Guvernul a adoptat, luni, Ordonanta de urgenta pentru decontarea unor cheltuieli in domeniul sanitar, care prevede cinci masuri care vor fi decontate din fonduri europene. Astfel, pentru achizitia de echipamente medicale si de protectie medicala vor fi decontate cheltuieli de pana la 350 de milioane…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat luni prelungirea starii de urgenta instituita pe 16 martie. Șeful statului va emite un nou decret saptamana viitoare, pentru inca 30 de zile, pana la mijlocul lunii mai. Starea de urgenta este o masura exceptionala ce poate fi luata de catre Presedintele Romaniei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca "va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta". In acest sens, seful statului a spus ca textul decretului va fi elaborat in aceasta saptamana, iar saptamana viitoare va decreta starea de urgenta pentru inca o luna. Klaus Iohannis a avut, luni, la Cotroceni,…

- "Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie. Starea de urgenta expira la jumatatea lunii aprilie si, in functie de evolutia epidemiei, vom lua cele mai potrivite decizii”, a declarat Ludovic Orban, citat de Agerpres. Tot vineri, președintele…

- Incepand de luni, 16 martie, Romania intra in stare de urgenta din cauza raspandirii coronavirusului. AGERPRES informeaza ca potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta,…

- Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa emita decretul privind instituirea starii de urgența. Printre masuri se pot regasi oprirea mijloacelor de transport in Capitala și in țara sau inchirierea de hoteluri pentru a fi transformate in centre de carantina, potrivit Mediafax.Incepand de maine,…