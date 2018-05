BREAKING NEWS: Klaus Iohannis: Am decis să trimit la CCR pachetul de legi pe justiţie Principalele declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis - Despre legile justitiei. PSD a imbrododit poporul cu un program numai lapte si miere si au ajuns la putere, dar a urmat cu totul altceva. Probabil va amintiti ca dupa preluarea guvernarii au veni cu infama OUG 13. Acea ordonanta am reusit sa o oprim impreuna. - Sute de mii de romani au protestat in strada. Asaltul s-a mutat in Parlament, iar rezultatul de modificare a legilor justitiei a ajuns in faza de promulgare. Reforma justitiei este clamata de PSD, dar este in continuare contestata de asociatiile magistratilor si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

