Breaking News: "Jurnal de carantină 2025...” Trei medici dintr-o secție ATI din Targu Jiu, “3 eroi din linia intai”, infectați toți cu CoVid din spital, au fugit... din spital!!!Știu ei ce știu! Știu cata incredere poți avea in spitale. Și in doctorii din “linia intai”, in proprii lor colegi și in minunatele lor mașinarii care “salveaza vieți”! Și au fugit.Ceilalți “eroi din linia intai”, milițienii, ii cauta! si le-au facut deja dosar penal... probabil pentru zadarnicirea incalcarii Constituției!Știu si milițienii ce știu... e drept, nu mare lucru, dar daca “eroii in halte albe” “au fugit” și iși exercita drepturile constituționale, e… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

