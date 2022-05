Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Statelor Unite, Jill Biden, a facut o vizita neanunțata, duminica dupa-amiaza, in vestul Ucrainei. Jill Biden a avut o intalnire cu soția președintelui ucrainean Volodomir Zelenski, prima doamna Olena Zelenska, informeaza presa americana.

- Jill Biden și Carmen Iohannis au vizitat ieri o școala din București, unde s-au intalnit și au vorbit cu mamele și copii care au fost nevoiți sa fuga din calea razboiului. Dupa vizita in Romania, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a impartașit un mesaj pe rețelele personale de socializare.

- Sambata, 7 mai, Jill Biden a fost prezenta la o intalnire oficiala in București. Aceasta a fost insoțita de Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis. Cele doua au ales, vorbite sau nu, rochii florale pentru vizita la școala din Sectorul 1 unde se afla refugiați din Ucraina. Carmen Iohannis,…

- Jill Biden a ajuns la intalnirea cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost intampinata de presedintele Klaus Iohannis și de soția acestuia, Carmen Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, si va vizita o scoala publica din Bucuresti care gazduieste elevi ucraineni refugiati. Jill Biden a ajuns in Romania, vineri, la Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu,…

- Jill Biden se afla in vizita in Romania pentru a cunoaște americanii din Baza SUA, dar și pentru a se intalni cu refugiații ucraineni. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a publicat un mesaj insoțit de un scurt video pe contul oficial de Twitter, cu comentariul: ”Food is love (Mancarea e iubire)”.Food…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a servit cu mancare militarii americani din Baza Mihail Kogalniceanu, vineri, dupa sosirea ei in Romania. Jill Biden se afla in vizita in Romania pentru a cunoaște americanii din Baza SUA, dar și pentru a se intalni cu refugiații ucraineni. Jill…

- Duminica, sarbatorita ca Ziua Mamei in Statele Unite, Biden se va intalni cu mame și copii ucraineni care au fost forțați sa iși paraseasca locuințele din cauza razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a precizat biroul ei.Soția președintelui Joe Biden se va intalni pe 6 mai cu membri ai serviciului militar…