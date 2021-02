BREAKING NEWS! ION ȚIRIAC își dă DEMISIA! Ion Țiriac (81 de ani) iși va da demisia din funcția de președinte al Federației Romane de Tenis, post pe care il ocupa din iunie 2020. Conducerea Federatiei Romane de Tenis, cu Ion Țiriac in frunte, a fost recunoscuta in instanta in iunie 2020, la un an de la hotararea Adunarii Generale de Alegeri din 19.06.2019. Comitetul Director al FRT era compus din Ion Tiriac - presedinte, George Cosac, Razvan Itu, Alina Cercel-Tecsor si Adrian Marcu - vicepresedinti. Ion Țiriac a luat aceasta decizie dupa ce a analizat perspectivele pe care le are forul pe care il conducea, intr-un an dificil. Contextul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

