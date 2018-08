Stiri pe aceeasi tema

- Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a inițiat procedurile pentru emiterea unei hotarari a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale pentru anul 2018, cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificand…

- Administratia Prezidentiala anunta ca a fost convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru avizarea bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale. Sedinta este convocata pentru data de 4 septembrie. "Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a inițiat procedurile…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește pe 4 septembrie, la ora 13.00.Președinția a convocat CSAT, pe rectificarea bugetara. Este prima reacție oficiala de la Cotroceni, dupa ce marți mai mulți membri ai Guvernului au solicitat convocarea CSAT, in premiera pentru țara noastra dupa ’89 . Președinția…

- "Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a inițiat procedurile pentru emiterea unei hotarari a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale pentru anul 2018, cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificand…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca recificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului, astfel ca urma sa fie adoptat in sedinta Executivului de astazi, dar presedintele Klaus Iohannis “nu a gasit deschiderea sau poate nu a avut timp sa convoace CSAT” pentru…

- Sedinta este programata sa inceapa la ora 13.00. Precedenta sedinta de Guvern a avut loc in 2 august, scrie News.ro. Guvernul a transmis miercuri dimineata ca i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consililui Suprem de Aparare a Tarii…

- Avand in vedere ca astazi expira mandatul lui Sebastian Cucoș in fruntea Jandarmeriei Romane (detalii aici ) și ca au fost destule voci neavizate – inclusiv de la nivel guvernamental – care au incercat sa paseze raspunderea in curtea lui Klaus Iohannis, Președinția Romaniei a emis, in urma cu puțin…

- Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice a fost declarata neconstitutionala in ansamblul ei de catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) deoarece Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), se arata…