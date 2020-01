SC VITAL: “In data de 24 ianuarie, toate compartimentele societatii vor fi inchise”

S.C. Vital S.A. anunta utilizatorii ca in data de 24.01.2020, toate compartimentele societatii vor fi inchise, fiind zi libera, conform Codului Muncii. Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita in fiecare an pe data de 24… [citeste mai departe]