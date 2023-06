O informație de ultima ora vine de la Constanța. E vorba despre informații despre un incendiu la rafinaria Petromidia. Norul negru de fum se vede de la o distanța considerabila, inclusiv de pe plaja. Un incendiu a izbucnit, miercuri, la rafinaria Petromidia. Potrivit Antena3, ar fi fost vorba despre o explozie urmata de incendiu. Inca […] The post BREAKING NEWS. Incendiu puternic la rafinaria Petromidia/Fumul se vede de la o distanța mare - VIDEO first appeared on Ziarul National .