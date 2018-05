Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Hanibal Dumitrașcu, un invitat-vedeta al multor televiziuni din Romania, trece prin clipe cumplite. Dupa ce, joi, a ajuns la spital pentru ca i s-a facut rau pe strada, starea sa de sanatate pare sa fie din ce in ce mai grava.

- Elevii Spulber Alexandra, Fadil Sarah si Cibotariu George, de la Colegiul National « MihaiEminescu », clasa a XIIa, coordonati de profesori de limba fraceza, au participat, in ziua de 22 martie, la concursul organizat de Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti in parteneriat cu Agentia Univesitara…

- Performanța aparține chirurgilor de la Spitalul Universitar din București, unitatea medicala devenind astfel singura din țara care acopera intregul arsenal de intervenții prin mini-toracotomie. In contextul destul de agitat in care, in ultimele zile, s-a vorbit cu precadere despre creșterea numarului…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…