- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, marti seara, ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe mai multe proiecte, respectiv Legea bugetului de stat, Legea asigurarilor sociale si abrogarea OUG 114, intentia Guvernului fiind ca in 23 decembrie acestea sa fie prezentate Parlamentului.

- Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii Guvernului pe Legea bugetului de stat, in cazul in care Executivul ca constata ca exista un pericol de a tergiversa dezbaterea si adoptarea. Premierul a mai spus ca Legea bugetului trebuie adoptata pana la finalul anului.

- Eugen Teodorovici a declarat ca, in cazul in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe Legea bugetului de stat pe anul 2020, atunci PSD va sesiza CCR. Ministrul de Finanțe a adaugat ca partidul nu se teme sa depuna o moțiune de cenzura, daca Executivul are o astfel de acțiune, conform Mediafax. „Categoric,…

- Premierul Ludovic Orban reitereaza ca obiectivul Guvernului este de a aproba legea bugetului de stat pana la sfarsitul acestui an, iar in cazul in care nu se va putea aproba bugetul prin dezbatere parlamentara pana la 31 decembrie, ia in calcul asumarea raspunderii pe aceasta lege. "(...) nu mai…

- "Printre masurile pentru care Guvernul isi va angaja raspunderea in fata Parlamentului se afla si legea plafoanelor. Un act normativ necesar pentru ca Executivul sa poata veni apoi cu proiectul de buget. Legea este importanta pentru ca ea da masura felului in care Romania va fi guvernata anul viitor.…

- Executivul ar fi dispus sa isi asume raspunderea, pana la sfarsitul acestui an, pe Legea plafoanelor bugetului de stat si pe Legea bugetului pentru 2020, potrivit unor surse guvernamentale. Avocatul Toni Neacșu avertizeaza ca „asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat o sa ridice…