BREAKING NEWS! Guvernul Cîțu a fost demis Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, a votat, marți, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL-UDMR condus de Florin Cițu. La ora transmiterii acestei știri, peste 234 de parlamentari din PSD-USR-AUR au votat deja cu bilele la vedere pentru demiterea Guvernului. S-a intrunit astfel majoritatea necesara adoptarii moțiunii de cenzura. Urmeaza ca președintele Romaniei sa invite partidele la Cotroceni pentru consultari legate de formarea unei noi majoritați și desemnarea unui nou premier. Formarea unui nou Guvern Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

